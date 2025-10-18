ينفّذ مجلس الإنماء والإعمار (CDR) مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى إنشاء برك جبلية في منطقة البقاع، بهدف تعزيز الأمن المائي والزراعي ومواجهة تداعيات تغيّر المناخ، تحت إشراف وزارة الزراعة وبالتعاون الوثيق مع المشروع الأخضر، وفي إطار مشروع ParSifal المموَّل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).

وخلال الزيارة الميدانية الأخيرة إلى مواقع عيناتا، دير الأحمر، والزرارير، اطّلعت الفرق الفنية التابعة للجهات المنفذة والشريكة على تقدّم الأعمال التي تسير بوتيرة ممتازة ووفق أعلى المعايير الفنية والبيئية المعتمدة في إدارة الموارد المائية.

تمثّل هذه البرك الجبلية ركيزة أساسية في مسار الإدارة المستدامة للمياه، إذ توفّر قدرات تخزين حيوية تتيح ريّ مئات الدونمات ودعم العشرات من المزارعين:

- بركة عيناتا: سعة 30,000 م³، تروي نحو 100 دونم وتخدم 33 مزارعًا.

- بركة دير الأحمر: سعة 36,000 م³، تروي 500 دونم وتخدم 30 مزارعًا.

- بركة الزرازير: سعة 40,000 م³، تروي 133 دونمًا وتخدم 40 مزارعًا.

ولا تقتصر أهمية هذه المشاريع على بعدها الإنشائي، بل تُسهم في تعزيز صمود المجتمعات الريفية وتمكينها من مواجهة التحديات المناخية، من خلال تخزين المياه السطحية والحدّ من استنزاف المياه الجوفية، ما يتيح التوجّه نحو الزراعة الذكية مناخيًا وتحقيق تنمية ريفية أكثر استدامة.

ويشكّل هذا التعاون بين وزارة الزراعة والمشروع الأخضر ومجلس الإنماء والإعمار والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي والتعاون الدولي، بما يعزّز مرونة القطاع الزراعي اللبناني ويؤسّس لمرحلة جديدة من الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في مواجهة تغير المناخ.