استهدفت درون إسرائيلية سيارة "رابيد" بقنبلة في رأس الناقورة ونجا سائقها . كما ألقت مسيّرة اسرائيلية قنبلة في اتجاه صيادي الأسماك في الناقورة.

ايضا، أطلق الجيش الاسرائيلي النار على الاهالي في بلدة ميس الجبل مما ادى الى جرح شخصين نقلا الى مستشفى ميس الجبل الحكومي للمعالجة ووضعهما مستقر.

الى ذلك، سمع ظهر اليوم دوي انفجار ، تردد انه ناجم عن استهداف مسيرة اسرائيلية لاحد المنازل في الاطراف الجنوبية لبلدة كفرتبنيت ، ليتبين بعد المتابعة انه ونتيجة حريق في مكب للنفايات في المنطقة ، حيث انفجر صاروخ مرمي في المكب وتطايرت مقذوفته باتجاه منزل بعود لآل جابر في الطريق الجنوبي لكفرتبنيت واخترقت جداره وتسببت باضرار داخله .

وسجل تحليق للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي في أجواء مدينة النبطية والجوار على علوّ منخفض.

ليلا، سجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علة منخفض في أجواء لبنان.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الثلثاء، مبنى الجوهري في بلدة حوش تل صفية الواقعة غربي بعلبك، في غارة جوية، وكان الجيش الإسرائيلي قد وجهت تحذيراً مسبقاً قبل نحو 15 دقيقة من الاستهداف، دعا خلاله السكان إلى إخلاء المبنى، مما أسهم في تجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

في التفاصيل، تلقى صاحب المبنى تحذيرًا من الطيران الحربي الإسرائيلي، الذي أكد له أنه سيتم استهداف المبنى في غضون دقائق. وبناءً على ذلك، قام صاحب البناية باتخاذ إجراء سريع بإطلاق قذيفة B7 في محاولة لإبعاد المدنيين عن المكان، ومنع وقوع إصابات في حال تنفيذ الغارة.

وبالفعل، في وقت لاحق، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية المبنى الذي كان قد تم إخلاؤه. ولم تسجل إصابات بشرية، حيث نجح التحذير والإخلاء السريع في تجنب وقوع ضحايا.

وقد توجهت وحدات الدفاع المدني إلى المكان فور وقوع الهجوم، حيث باشرت عملياتها في تأمين المنطقة وضمان عدم وجود إصابات أو أضرار أكبر. كما عملت فرق الإسعاف والإنقاذ على فحص محيط المبنى المستهدف والتأكد من عدم وجود أي مدنيين في المنطقة.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مستودع أسلحة تابع لمنظومة الدفاع الجوي في "حزب الله" في منطقة البقاع.