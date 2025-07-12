إستهدفت مسيّرة إسرائيلية منزلًا غير مأهول في بلدة وطى الخيام جنوب لبنان. وبعد الكشف عليه عثر على جثة مواطن سوري.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارة الإسرائيلية على منزل في وطى الخيام أدت في حصيلة اولية إلى سقوط قتيل.

في سياق متصل، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي استهداف عنصر من حزب الله في منطقة الخيام.

وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم في منطقة الخيام في جنوب لبنان وقضى على عنصر في حزب الله من منظومة الصواريخ المضادة للدروع".

وأفادت منصة إسرائيلية عن سقوط مسيّرة إسرائيلية فوق بلدة محرونة جنوبي لبنان مع العلم أن 3 مسيّرات على الأقل سقطت هذا الأسبوع.

على جانب آخر، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على احد صيادي الاسماك في منطقة الناقورة.

ليلا، ألقت طائرة مُسيرة إسرائيلية، قنبلة صوتية في اتجاه أحد الصيادين في بلدة الناقورة - جنوب لبنان. وذكرت المعلومات أنّ الحادثة لم تُسفر عن سقوط إصابات.

كما سجل تحليق للطائرات الإسرائيلية في أجواء صور.