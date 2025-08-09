أفاد مصدر أمني لـ”العربية”، بأن الجيش اللبناني نفذ مساء اليوم السبت، خطة انتشار وتمركز في العاصمة بيروت كما ينشر حواجز في منطقة شتورة بالبقاع وعلى طريق ضهر البيدر.

كما افادت معلومات عن قيام الجيش اللبناني باغلاق بعض المداخل المؤدية إلى الضاحية الجنوبية لبيروت من جهة الحدت.

وفي المقابل، ولليوم الثالث على التوالي، بدأت مسيرات احتجاجية في الضاحية الجنوبية لبيروت رفضاً لقرار الحكومة ودعماً لسلاح "حزب الله".

وجال المناصرون عبر الدرجات النارية حاملين رايات "حزب الله"، وهاتفين: "لبيك يا نصرالله".

والى ذلك، افيد عن مسيرات لمناصري "حزب الله" في البقاع الأوسط مع انتشار لعناصر الجيش اللبناني في المنطقة.

وافادت معلومات عن إجراءات مشدّدة للجيش اللبناني على حواجز في صيدا، حيث قام بإقفال حاجز عين الدلب - شرق صيدا بالإتجاهين، كما قام بقطع طريق المية ومية شارع الهمشري.