أشاد رئيس مجلس الأعمال اللبناني العماني الدكتور شادي مسعد بقرار مجلس الوزراء منح ترخيص لستارلنك، معتبرا أن "ستارلنك ستفتح آفاقاً جديدة للاتصال بالإنترنت في لبنان"، وقال: "يشهد لبنان خطوة لافتة نحو تعزيز حضوره في العالم الرقمي مع دخول خدمة ستارلنك، التابعة لشركة "سبيس إكس" الأميركية، إلى الساحة اللبنانية. الخدمة التي تعتمد على الأقمار الصناعية تعد بحلول عملية لمشكلة الإنترنت المزمنة في البلاد، خصوصاً في ظل ضعف البنية التحتية والضغط المتزايد على الشبكات المحلية".

أضاف: "تتيح ستارلنك للمشتركين الوصول إلى إنترنت سريع ومستقر حتى في المناطق النائية والجبلية، ما يمنح آلاف اللبنانيين فرصة متساوية للاتصال بالشبكة العالمية. هذه الميزة اعتُبرت بمثابة قفزة نوعية في بلد لطالما عانى من عزلة رقمية نسبية بسبب ضعف التغطية الأرضية. وإلى جانب تحسين الخدمة الفردية، يُتوقع أن ينعكس دخول ستارلنك إيجاباً على قطاعات التعليم والاقتصاد، من خلال دعم التعلم عن بُعد، وتشجيع الأعمال الناشئة على دخول الأسواق العالمية، وتمكين المهنيين من العمل عن بُعد مع شركات خارج لبنان".

وختم مسعد: "هذه الخدمة يمكن أن تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر توفير إنترنت أكثر استمرارية في ظل الانقطاعات المتكررة التي عانى منها اللبنانيون خلال السنوات الماضية"، معتبرا إن "اعتماد لبنان على حلول تكنولوجية حديثة مثل ستارلنك، يشكل خطوة استراتيجية نحو المستقبل، وفرصة لإثبات أن الابتكار قادر على كسر القيود وفتح أبواب جديدة أمام بلد يمر بظروف صعبة".