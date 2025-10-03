أقام عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليمينيين، ليل الخميس، مخيما على بعد أقل من كيلومتر واحد من الحدود مع شمالي قطاع غزة، مطالبين الحكومة بالسماح لهم بالاحتفال بعيد يهودي على أنقاض مستوطنة نيسانيت السابقة في القطاع.

وجاءت الخطوة بدعم من عضو الكنيست اليميني المتطرف ليمور سون هار ميليش، وفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ووفقا لحركة الاستيطان المتطرفة “نحالا”، أقامت 11 عائلة من مجموعة يطلق عليه اسم “رواد غزة” المخيم على بعد مئات الأمتار من القطاع، إلى جانب عشرات من المستوطنين، ونصبوا أكواخا خارجية مؤقتة تستخدم خلال عيد العرش الذي يحتفل به اليهود خلال أيام.

كما دعت حركتا “سون هار ميليش” و”نحالا”، اللتان نظمتا هذه الخطوة، الحكومة الإسرائيلية إلى “وقف خطة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب الخطيرة”، و”السماح الفوري للاستيطان اليهودي في قطاع غزة”.