أكد مستشار للمرشد الإيراني علي خامنئي، يوم، الأحد أن بلاده لا تزال تحتفظ بمخزونها من اليورانيوم المخصب رغم الهجمات الأميركية على ثلاثة مواقع نووية.

وكتب علي شمخاني على منصة اكس "حتى لو دمرت المواقع النووية فإن اللعبة لم تنته. إن المواد المخصبة والمعرفة المحلية والإرادة السياسية باقية".

وأضاف أن "المبادرة السياسية والعملانية هي الآن لدى الطرف الذي يمارس اللعبة بذكاء ويتجنب الضربات العمياء. المفاجآت مستمرة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن " الهجوم الأميركي يُظهر أن واشنطن هي المحرك الرئيسي وراء الضربات الإسرائيلية"، مضيفا أنها "انضمت إلى الساحة بعد أن شهدت عجز إسرائيل".

وذكر أن "هذا العمل يُثبت بوضوح أن الولايات المتحدة هي المحرّك الرئيسي للأعمال العدائية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأوضح أنه رغم محاولة الأميركيين في البداية إخفاء دورهم، فإنهم وبعد الردّ الحاسم والرادع من قبل القوات المسلحة الإيرانية، ومع مشاهدتهم لعجز الكيان الصهيوني، اضطروا للدخول المباشر إلى ساحة المواجهة.

وأضاف الرئيس الإيرانية أن "اعتداء الكيان الصهيوني على بلادنا، رغم ما سبّبه من خسائر وشهادة عدد من القادة والعلماء والمواطنين الأعزاء، يجب أن يكون محفزاً لوضع الخلافات جانباً وتفعيل الطاقات الشعبية الهائلة. وقد أثبت الشعب الإيراني مراراً استعداده لبذل الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن تراب هذا الوطن وصون سيادته".

ولاحقا، شارك بزشكيان في تظاهرة بالعاصمة طهران للتنديد بالضربات الأميركية على ثلاثة مواقع نووية في الجمهورية الإسلامية، بحسب مشاهد بثها التلفزيون الرسمي.

وهتف المتظاهرون "الثأر، الثأر" رافعين قبضاتهم، فيما حاول الرئيس الإيراني شق طريقه عبر الحشد المتجمع في ساحة الثورة في وسط طهران.