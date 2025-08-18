حذّر مستشار المرشد الإيراني اللواء رحيم صفوي، من احتمال تجدّد المواجهة مع إسرائيل، معتبراً أن "الوضع الراهن لا يعكس وقفاً لإطلاق النار بقدر ما يمثّل حالة مفتوحة على التصعيد في أي لحظة".

وقال في تصريح صحافي الأحد: "الولايات المتحدة وإسرائيل تعتقدان أن السلام يُصنع عبر القوّة، وإيران بدورها يجب أن تكون قوية"، مضيفا: "أرجّح إمكانية اندلاع حرب أخرى، وربما بعد ذلك لن تقع حرب جديدة".

وأشار إلى أن العسكريين يضعون أسوأ السيناريوهات في الحسبان ويستعدّون لها، مؤكّداً أن البلاد ليست في مرحلة وقف إطلاق نار: "نحن نضع أسوأ السيناريوهات في الحسبان ونستعد لها، وكل لحظة قد تشهد تصعيداً جديداً، ولسنا الآن في وقفٍ لإطلاق النار، نحن في مرحلة حرب، وقد ينهار هذا في أي لحظة".

وأشار إلى عدم وجود أي اتّفاقيات مكتوبة مع إسرائيل أو الولايات المتحدة بخصوص وقف إطلاق النار: "لا بروتوكول ولا اتّفاقية كُتبت بيننا وبين الإسرائيليين، ولا بيننا وبين الأميركيين".

وشدّد على ضرورة تعزيز القدرات والاستراتيجيات الإيرانية على الأصعدة قائلاً: "علينا أن نعزّز منظومتنا واستراتيجياتنا الهجومية، الدبلوماسية، الإعلامية، السيبرانية، الصاروخية والطائرات المسيّرة".

وختم: "نحن نؤمن بأن من أراد السلام عليه أن يستعد للحرب وأفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم".