في إطار التعاون الاستخباراتي والأمني السعودي - السوري، تنسق مكافحة المخدرات السورية مع السلطات السعودية بشكلٍ عالٍ للحد من تهريب المخدرات، وفقاً لما ذكرت لنشرة الرابعة.

وقال المسؤول في إدارة مكافحة المخدرات السورية، أنور عبد الحي، لـ "العربية" إن التنسيق السعودي السوري عزز إحباط تهريب مئات آلاف الأطنان من الممنوعات والمواد المخدرة".

في الأثناء، قدمت وزارة الداخلية السعودية، ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، للجهاز النظير في سوريا، معلومات أمنية تتعلق بنشاطات شبكات إجرامية تمتهن تهريب المخدرات، إذ أسفرت تلك المعلومات عن إحباط وزارة الداخلية السورية محاولة تهريب أكثر من 200,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

جهاز أمني واحد

لذا يشدد المسؤول السوري في إدارة مكافحة المخدرات أنور عبد الحي، على ضرورة التنسيق مع السعودية، قائلاً: "ننسق كأننا في جهاز أمني واحد"، مشيراً إلى توافر مستوى اتصال عالٍ مع الرياض.



ويلفت في الوقت ذاته إلى وجود تبادل للخبرات مع السعودية في مجال مكافحة المخدرات، مؤكداً أن بلاده تنسق مع دول الجوار كافة من أجل تبادل المعلومات والاستعداد، كما أوضح أيضاً أن شبكات التهريب في سوريا كانت تحت رعاية النظام السابق.

جهود متواصلة

ويبذل البلدان جهودا متواصلة مستمرة لملاحقة تجار ومروّجي المواد المخدرة للحد من انتشارها، إذ أسفرت عن إحباط محاولات تهريب لمئات الآلاف من المواد المخدرة على مدار الأشهر الماضية.

وفد سوري يزور الرياض

وبهدف تطوير منظومة العمل الأمني في سوريا، استضافت الداخلية السعودية في أبريل الماضي وفدًا أمنيًا من سوريا، للإطلاع على تجربة الأجهزة الأمنية السعودية والاستفادة من خبراتها المتقدمة في المجالات الأمنية.

فيما استقبل وزير الداخلية السعودية مطلع يونيو الجاري نظيره السوري لبحث آفاق التعاون في المجالات الأمنية، منها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وحرس الحدود، وتعزيز التنسيق في مكافحة المخدرات إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات.