قال فلاحت بيشة الرئيس السابق للجنة السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إن النظام السوري المخلوع مارس ألاعيب ضد إيران عبر اقتصادية واسعة مقابل الديون المتراكمة خلال سنوات الحرب. وأوضح فلاحت بيشه في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية أن النظام المخلوع أعطى إيران "بئرا نفطية بدلا مما طلبته"، مضيفا: "لكننا اكتشفنا لاحقا أنها ليست بئرا نفطية حقيقية، بل مجرد قطعة أرض، وقالوا لنا: احفروا بأنفسكم حتى تجدوا النفط".

وأشار إلى أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد اشترط خلال الصفقة أنه في حال تم العثور على النفط، تحصل حكومته على 12.5% من العائدات.



وأضاف فلاحت بيشة: "أعطونا أيضا خمسة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، لكن وزير الطاقة السوري لم يمنحنا الحق في استثمارها، ولم يمنحنا حق الري، ولم يحدد موعدا للقاء طوال ستة أشهر، وكنا نقول لهم امنحونا حق الري كي يتمكن الإيرانيون من الزراعة، وليُحتسب ذلك جزءاً من سداد الدَّين".

وأضاف أن النظام المخلوع منح إيران مناجم فوسفات، لكن تصديرها كان مستحيلا لأن "ميناء طرطوس وضع تحت استخدام روسيا"، لافتاً إلى أن "بشار الأسد قال لنا اذهبوا إلى اللاذقية، لكن الميناء هناك كان تحت القصف الإسرائيلي، فكيف يمكن لإيران أن تبني ميناءً وتصدر منه؟".

كما تحدث فلاحت بيشة عن مشاريع أخرى وصفها بأنها كانت "خالية من المضمون"، قائلاً: "أعطونا مزرعة لتربية الماشية، لكنها لم تكن تحتوي على أي أبقار، ولا حتى منشآت عاملة، كانت مجرد أرض خراب".

وأشار إلى أنهم حصلوا أيضا على بئر نفط تبين لاحقا أنه "مجرد أرض فارغة"، موضحاً أن الأسد عرض عليهم اتفاقا إضافيا يقضي بأنه "إذا وصلتم إلى النفط بعد الحفر على نفقتكم، فادفعوا 12.5 بالمئة من العائدات لمصاريف سوريا وخذوا الباقي مقابل الدَّين".

وختم قائلا إن هذه التجارب "تعكس حجم الفجوة بين ما تم الاتفاق عليه وبين الواقع على الأرض"، معتبراً أن دمشق "استفادت من إيران في ظروف الحرب، لكنها لم تفِ بوعودها الاقتصادية بعد ذلك".

