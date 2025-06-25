أعلن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار، اليوم الأربعاء، أن الفجوات مع حماس لا تزال كبيرة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة.

وقال أحد هؤلاء المسؤولين وهو مُطّلع على المفاوضات: "في هذه المرحلة، ما زلنا عالقين"، وأضاف أن الخلاف مع حماس حول شروط إنهاء الحرب لا يزال قائمًا، وأن الخلافات لا تزال كبيرة".

كما أوضحوا أنه في هذه المرحلة لم يتخذ قرار بعد بإرسال وفد تفاوضي إلى مصر أو قطر بشأن صفقة الأسرى مع حماس، وفق ما نقله موقع "أكسيوس".

اتصالات مكثفة

وكان مسؤول في حماس، قال في وقت سابق اليوم إن الاتصالات بين الوسطاء والحركة الفلسطينية تكثفت بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة.

كما قال المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس، طاهر النونو، إن الحركة "ترحب بأية جهود صادقة لوقف الحرب والتوصل إلى اتفاق"، مضيفاً "الاحتلال ما زال يواصل التلكؤ"، حسب قوله.

كما شدد على أن الحركة تريد اتفاقا "على قاعدة صفقة شاملة تحقق وقفا دائما للحرب، والانسحاب العسكري الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات وصفقة تبادل أسرى"، وفق ما نقلته "فرانس برس".

"اتفاق قريب جداً"

جاء ذلك، بعدما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم، أن هناك اتفاقا قريبا في قطاع غزة المحاصر، موضحا أنه بات قريبا جدا، وذلك أثناء لقائه بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في قمة الناتو في لاهاي.

كما ربط ترامب الضربة على إيران بصفقة غزة، معتبراً أنها ستساعد في إطلاق سراح الرهائن، لافتا إلى تقدم يجري إحرازه في هذا الملف.

يذكر أن إسرائيل كانت استأنفت الحرب على غزة منذ انهيار الهدنة الهشة في مارس الماضي. كما توغلت قواتها في العديد من مناطق القطاع لاسيما في الجنوب، ودعت إلى إجلاء مساحات واسعة في الشمال.

كذلك توعدت بالبقاء في غزة وعدم الانسحاب من المناطق الجديدة، التي سيطرت عليها منذ مارس الفائت، فارضة حصاراً خانقاً على المساعدات الغذائية والطبية.

فيما تفاقمت الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني المدمر، وسط تحذيرات أممية ومطالبات بضرورة فتح المعابر وإدخال الغذاء عبر منظمات أممية ودولية.