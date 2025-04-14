المركزية- صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات النصب والاحتيال في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورّطين بها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط مجهول بترويج العملة المزيّفة في محافظة البقاع.

على إثر ذلك، كثّفت الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة التحريات والاستقصاءات المكثّفة، توصّلت إلى كشف هويّته، ويدعى:

ح. ر. (مواليد عام 1997، لبناني).

بتاريخ 11-4-2025، وبعد عملية رصد دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلّة مشاريع القاع، وضبطت بحوزته مبلغًا ماليًّا قدره /12000/ دولار أميركي مزيّف من فئة الـ/100/ دولار.

بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ عمليات ترويج العملة المزيّفة في منطقة البقاع بالاشتراك مع شخص آخر، وبأنّ المبلغ المزيّف المضبوط معه هو قسم من المال الذي لم يقم بترويجه.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف شريكه".