كتبت ليال مظلوم:

في التاسع من أيلول، ستنفتح نافذة جديدة للأمل على شاطئ لبنان.

فبرعاية السيّد رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، ممثَّلًا بوزير الأشغال العامّة والنقل السيّد فايز رسامني، وبحضور وزيرة السياحة السيّدة لورا لحود، وحشدٍ من الشخصيّات والفاعليّات العامّة، وبمبادرة من النائب نعمة افرام، وتحت شعارٍ يختصر الحلم: "مرفأ جونية السياحيّ… بحرٌ من الفرص"، سيُعاد افتتاح هذا المرفق العام، ويُضاء حوضه مجدّدًا على خارطة المرافئ السياحيّة المعتمدة على البحر الأبيض المتوسّط.

من خارج سياق الأزمات اللبنانيّة الخانقة، لا تُختصر هذه الخطوة بورشة إنمائيّة محليّة؛ بل هي رافعة وطنيّة كبرى تحمل في طيّاتها أبعادًا اقتصاديّة وسياحيّة وثقافيّة. فالمرفأ، بوّابة كسروان البحريّة ورئتُها المفتوحة على العالم، كان الحلقة المفقودة التي تعيد وصل جونية بالبحر، وتفتح أمامها آفاقًا واعدة من الاستثمار والحياة. ومع افتتاحه، سيتحوّل إلى منصّة نابضة ستترك أثرها على الاقتصاد الوطنيّ برمّته، من خلال استقبال البواخر السياحيّة، وإحياء النشاطات البحريّة والرياضيّة والثقافيّة، وتحريك عجلة الفنادق والمطاعم والمحال التجاريّة، لتتحوّل جونية إلى نقطة وصل بين خليجها الساحر وجبل حريصا الشامخ، وبين مختلف المناطق السياحيّة النابضة على الساحل اللبنانيّ وفي الداخل.

إنّها رسالة رجاء بأنّ لبنان قادر، رغم العواصف، على أن ينهض من جديد.

في هذا السياق، يتجلّى دور النائب نعمة افرام، الذي لم يعرف يومًا لغة الوعود الفارغة، بل اختار درب الأفعال. لقد حمل حلم المرفأ طويلًا، وحوّله إلى قضية ناضل من أجلها بعناد وثبات، متجاوزًا العراقيل والمتاريس السياسيّة والإداريّة. لم يرضخ، ولم يتراجع، حتى أعاد إلى كسروان شريانها البحريّ الغائب منذ عقود.

إنّ إصرار افرام لم يكن وليد ظرفٍ عابر، بل ثمرة رؤية متكاملة بأن السياسة الحقّة تُقاس بقدرتها على تحسين حياة الناس، وخلق فرص العمل، والدفع قدمًا إلى تغيير واقع الركود والمراوحة. فالمرفأ اليوم لم يعد رصيفًا وحجرًا فحسب، بل رمز فعل وإقدام، وبصمة لرجلٍ أثبت أنّ الأحلام يمكن أن تتحوّل إلى إنجازات، وآمن بأن خدمته الأولى هي خدمة الإنسان ولبنان.

وها هي جونية وكسروان تحتفيان بإنجازه هذا، كعلامة فارقة في سجلّ لبنان الباحث عن نوافذ رجاء وسط مسار من النهوض المنشود.