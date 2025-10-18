أكد رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني، التزام المرفأ بالمساهمة الفاعلة في إنجاح المبادرات الثقافية الوطنية وحفظ الإرث التاريخيّ للبلاد.

وأشار إلى أنه سبق وتطرق إلى هذه المبادرة خلال لقائه الأخير مع البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بحضور معنيين.

وعرضوا أهداف المبادرة وآليات التعاون للتحضير لمؤتمر علميّ يُعنى بإبراز الإرث التاريخيّ المشترك، لا سيما أنّ مرفأ بيروت يحفظ أرشيفًا وطنيًا يوثق مسار لبنان الحضاري منذ العصور الفينيقية.

وأكد عيتاني في السياق، استعداد مرفأ بيروت للمساهمة الفاعلة في إنجاح المؤتمر، باعتباره مبادرة ثقافية ذات أبعاد وطنية تندرج ضمن الوعي بالأخطار التي تحيط بلبنان، وطن الرسالة.

واعتبر أنّ دعم المرجعيات الدينية للمبادرة يعكس تمسّكها بخيارات العيش المشترك في ظل دولة قادرة ترعى مواطنيها بالعدالة والمساواة.

ولفت إلى التزام المرفأ تطوير دوره الاقتصاديّ إلى جانب الحفاظ على إرثه الثقافي الوطنيّ.

وفي ختام اللقاء، جال الوفد في أرشيف المرفأ ومعرضه المصوّر، وتم الاتفاق على وضع آلية متابعة تنفيذية لسلسلة نشاطات متصلة بالمبادرة، بالتعاون مع المرجعيات الدينية والزمنية المعنية.