شارك المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود في فعاليات المعرض الدولي للأغذية والمشروبات ANUGA 2025، الذي يُقام في مدينة كولون – بون الألمانية، ويُعدّ من أكبر المعارض العالمية المتخصصة في تسويق الغذاء والصناعات الزراعية، حيث يجتمع فيه أبرز المنتجين والمستوردين والخبراء في مجالات الزراعة والتغذية من مختلف دول العالم.

وخلال جولته في الجناح اللبناني المشارك في المعرض، كان في استقباله وفد من نقابة أصحاب الصناعات الغذائية في لبنان برئاسة السيد رامز أبو نادر، ونائب الرئيس منير البساط، وأمين السر عدنان عطايا، إلى جانب ممثلين عن عدد من الشركات الزراعية والمصانع الغذائية اللبنانية.

شارك لحود في افتتاح الجناح اللبناني، واطّلع على مجموعة متميزة من منتجات الصناعات الغذائية اللبنانية النباتية والحيوانية، التي حظيت بإعجاب الزوار والمستوردين الأجانب لما تتمتع به من جودة عالية ومواصفات منافسة.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، نوّه المهندس لويس لحود باسم وزير الزراعة الدكتور نزار هاني وباسم وزارة الزراعة اللبنانية بالمشاركين اللبنانيين في هذا الحدث الدولي، معربًا عن تقديره لجهودهم واستثمارهم المتواصل رغم الظروف الصعبة، ومؤكدًا أن هذه المشاركة تبرز القدرة الإنتاجية والتميّز النوعي للمنتجات اللبنانية في الأسواق العالمية.

وأشاد لحود بـ"نوعية ومواصفات وجودة المنتجات الزراعية والغذائية اللبنانية"، معتبرًا أنها تمثل وجه لبنان الإيجابي في العالم، ودليلًا على إصرار المزارع والصناعي اللبناني على الإبداع والإنتاج رغم التحديات.

كما أكد أن وزارة الزراعة، بتوجيهات الوزير نزار هاني، مستمرة في خطة دعم وتسويق المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية اللبنانية، بما يشمل منتجات المونة والمطبخ اللبناني التقليدي، عبر تعزيز التعاون مع السفارات اللبنانية والانتشار اللبناني في الخارج، بهدف ترسيخ موقع الزراعة اللبنانية على الخارطة الدولية وزيادة حضورها في الأسواق الخارجية.

ودعا لحود الانتشار اللبناني حول العالم إلى دعم وتسويق المنتجات الوطنية، والمساهمة في زيادة الصادرات الزراعية لما لذلك من أثر مباشر في دعم العائلات اللبنانية العاملة في القطاع الزراعي وتحريك العجلة الاقتصادية الوطنية.

من جهته، شدّد رئيس النقابة رامز أبو نادر على أن النقابة دأبت منذ سنوات على تنظيم الجناح اللبناني في المعارض الدولية الكبرى، بهدف إبراز صورة لبنان بأبهى حلّة، وتسهيل دخول منتجاته الغذائية إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.

وأشار إلى أن التصدير يشكل الأمل الحقيقي لتوسيع حجم الاقتصاد اللبناني وردم الفجوة في الميزان التجاري، مؤكدًا أن المنتجات الغذائية اللبنانية تمتلك كل المقومات التي تخوّلها المنافسة والنجاح عالميًا بفضل جودتها العالية وسمعتها الممتازة.