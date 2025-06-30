أطلع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، جون راتكليف، الكونغرس على معلومات استخباراتية تتعلق بفعالية الضربات العسكرية الأميركية الأخيرة على البرنامج النووي الإيراني.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإن راتكليف أبلغ المشرعين في إحاطته أن الضربات دمرت منشأة تحويل المعادن الوحيدة في إيران، وهي مكون أساسي لبناء نواة سلاح نووي.

وأكد أن هذا الضرر يمثل انتكاسة كبيرة للبرنامج النووي الإيراني، والتي سيستغرق التغلب عليها سنوات.

وأكد تقييم وكالة المخابرات المركزية، المستند إلى "معلومات استخباراتية موثوقة"، بما في ذلك "مصدر موثوق ودقيق تاريخياً"، أن العديد من المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية قد دمرت.

كما ذكر راتكليف أن الغالبية العظمى من اليورانيوم الإيراني المخصب لا يزال على الأرجح مدفوناً في المنشآت المتضررة في أصفهان وفوردو.

وعقدت هذه الإحاطات وسط نقاش حول مدى الضرر الذي ألحقته الضربات، حيث أشارت بعض التقييمات الاستخبارية الأولية إلى تأثير أقل أهمية مما زعمته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان تصريح راتكليف جزءاً من جهود إدارة ترامب لدحض الشكوك حول نجاح الضربات. كما أكد مسؤولون آخرون، مثل مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد ووزير الخارجية ماركو روبيو، تقييم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني.

وكان ترامب قال الأحد، في مقابلة على برنامج "صنداي مورنينج فيوتشرز" على قناة فوكس نيوز: "لقد تم محوه بشكل لم يسبق له مثيل".

وأضاف "وهذا يعني نهاية طموحاتهم النووية، على الأقل لفترة من الزمن".