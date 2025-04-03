المركزية - أصدرت محكمة التمييز الفرنسية (Chambre de cassation) قرارًا يقضي بإلغاء الحجوزات التي فرضها القضاء الفرنسي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا. وجاء القرار بعد أن اعتبرت المحكمة أن الملف الذي تم من خلاله إلقاء هذه الحجوزات يعتريه العديد من الشوائب، مما يستدعي إعادته إلى محكمة البداية (Chambre d’instruction) لإعادة دراسته بشكل كامل.

وأكدت محكمة التمييز في قرارها أنه لا سلطة للقضاء الفرنسي على إلقاء الحجوزات خارج الأراضي الفرنسية، نظرًا لاعتبارات الصلاحية المكانية، وهو ما يعني أن إلقاء الحجوزات على ممتلكات سلامة في بلجيكا وبريطانيا يعتبر غير قانوني منذ البداية. وبالتالي، منعت المحكمة فرض أي حجوزات على ممتلكات سلامة خارج الأراضي الفرنسية.

وأشار القرار إلى أنه سيتم إعادة دراسة إمكانية فرض الحجوزات على الممتلكات الواقعة في فرنسا بعد اكتمال الملف، حيث تم التأكيد على حدوث تلاعب قضائي حال دون تمكين سلامة من الدفاع عن نفسه بشكل كامل.