نظمت أمس محاضرة توعوية مميزة في قاعة رعية مار يوسف– ضهر صربا، قدمها الخبير في السلامة المرورية والناشط في منظمة "اليازا" جوزيف النشار، بمشاركة المتطوّع جايسن مدو، وذلك في إطار جهود" الياز"ا المستمرة لنشر ثقافة السلامة المرورية في لبنان.

تناولت المحاضرة أبرز أسباب حوادث السير في لبنان، وسبل الوقاية منها عبر الالتزام بالقوانين، واستخدام حزام الأمان، واحترام المشاة، وتجنب القيادة تحت تأثير التعب أو السرعة الزائدة.

وشدد النشار على أن "السلامة تبدأ من الوعي الفردي، وأنّ كل سائق مسؤول عن حماية نفسه والآخرين على الطريق".

كما وجّه الشكر إلى رعية مار يوسف على تعاونها في إنجاح هذا اللقاء التوعوي، الذي يهدف إلى بناء جيل جديد أكثر التزاما واحتراما للحياة.

بدورها، أكدت منظمة "اليازا" استمرارها في تنظيم مثل هذه الأنشطة في مختلف المناطق اللبنانية، تعزيزا لثقافة الوقاية وإنقاذ الأرواح.