تستضيف مصر اليوم الاثنين، قبيل وقف إطلاق نار متوقّع في الحرب على غزة، وفدين من إسرائيل وحركة حماس لبحث خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمؤلفة من 20 بندًا.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية أنّ المحادثات، التي ستجري بوساطة مصرية في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، ستركّز في مرحلتها الأولى على التوصل إلى اتفاق لتبادل المحتجزين، يقضي بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل مقابل إطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل في غزة.

ووصل إلى مصر وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية للمشاركة في المفاوضات، فيما يترأس الوفد الإسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، بمشاركة المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس ترامب جاريد كوشنر.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ إسرائيل وأميركا مصمّمتان على حصر المفاوضات غير المباشرة مع حماس في مهلة زمنية قصيرة لا تتجاوز بضعة أيام.