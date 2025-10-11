ورد عن مجلس متقاعدي عكار البيان الآتي:

وردت لنا دعوة من قبل أحد نواب عكار بتكريم العسكريين المتقاعدين واقامة حفل غداء لهم في مطعم الغريلاند بتاريخ ٢٥ تشرين الاول ٢٠٢٥ .

يهمنا كمجلس متقاعدي عكار أن نعلن أننا لا ننتمي لأي جهة سياسية او حزبية أو طائفية لا على مستوى عكار ولا على مستوى الوطن.وقد يكون بعض العسكريين المتقاعدين ينتمون الى احزاب معينة فهم أحرار في تصرفاتهم وهذه حرية رأي يكفلها القانون والدستور اللبناني

لكننا كمجموعة تابعة لتجمع العسكريين المتقاعدين وللمحاربين القدامى لسنا معنيين بأي تكريم يصدر من أي جهة سياسية او تيار سياسي او شخصية سياسية او مرشح للانتخابات او اي شخص من الذين يعملون في الشأن العام والذي يريد ان يكرم العسكريين المتقاعدين، فليتفضل ويدعم حقوقهم في مجلس الوزراء ومجلس النواب. هناك يصح تكريمنا وتقدير تضحياتنا على مساحة الوطن وعلى مر السنين.