المركزية- زار وفد من مجلس رجال الأعمال اللبناني البرازيلي برئاسة ربيع افرام سفير البرازيل في لبنان تارسيزيو كوستا في مقر السفارة، وتم البحث في سبل تنمية العلاقة الاقتصادية اللبنانية البرازيلية وتنظيم زيارة لوفد اقتصادي لبناني إلى البرازيل.

بدايةً تحدث افرام فهنأ السفير كوستا بالعيد الوطني البرازيلي، مشيداً بأهمية العلاقات الديبلوماسية والتاريخية التي تربط البلدين الصديقين والتي تمتد على مدى 80 عاماً، وبإحتضان البرازيل لملايين اللبنانيين، معبراً عن ثقته وإيمانه بأن هذه العلاقات ستستمر بالزخم نفسه مع الأجيال المقبلة.

كما شكر افرام السفير كوستا على دعمه وجهوده من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ومساعدة مجلس الأعمال اللبناني البرازيلي للتقدم على هذا المسار. ووضعه في نتائج اللقاءات التي عقدها المجلس مع عدد من الوزراء والمعنيين بالملف الاقتصادي في ما خص إعفاء البرازيل منتجات زراعية لبنانية من الرسوم الجمركية وكيفية تحقيق نقلة نوعية في هذا الإطار. وأكد له أن قرار الإعفاءات خطوة هامة جداً ومن شأنها فتح الباب لزيادة التبادل التجاري وترسيخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

السفير البرازيلي

من جهته أشاد السفير البرازيلي افرام والوفد بالجهود التي يقوم بها المجلس اللبناني البرازيلي برئاسة افرام.

وأكد وقوفه إلى جانب المجلس والسعي للقيام بكل ما يلزم مع الجهات المعنية في بلاده من ضمن الإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها، وهي أهداف ذات قيمة كبيرة تصبّ في مصلحة البلدين وشعبيهما.