المركزية - أشار المحامي مجد حرب إلى أن الإخبار الذي قدّمه منذ 4 سنوات الإخبار الأول ضد القرض الحسن كان توجّهه لمنع أن يصبح لبنان منصة لتبييض الأموال، لافتًا إلى أن "اليوم الخوف من إدراج لبنان على اللائحة السوداء إذا استمرينا في هذا النهج لذلك قررنا اليوم إعادة فتح هذا الملف لأن القضية لم تعد سياسية إنما معيشية".

وقال في مؤتمر صحفي: "الأزمة أكبر بكثير وهناك مؤسسات مرخّصة وغير مرخّصة جعلت من لبنان "غسالة لتبييض الأموال".

أضاف: "التعميم الصادر عن حاكم مصرف لبنان يؤكد أن هذه الجمعية غير مرخّصة، ولكن الادعاء المالي العام لم يتحرّك بعد في هذا الملف لذلك سنعود بتقديم هذا الإخبار حمايةً لحقوق المواطنين والمغتربين".

وختم حرب: "طفح الكيل مِن كلّ مَن يضع أموالنا واقتصادنا بخطر جدي وكلّ شخص عرف ولم يتحرّك وسنواجه كلّ مؤسسة شرعيّة وغير شرعيّة تُخاطر بسمعتنا في العالم وسنلاحقها بإخبارات وادّعاءات مباشرة وكل شخص متواطئ سنواجهه أيضاً".