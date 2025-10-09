أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أنّ وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ في قطاع غزّة، فيما أكّد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنّ "وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية مساءً".



وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أنّ "إسرائيل لن تبادر لأي عمليات هجومية الآن لكنها لن تنسحب قبل تصديق الحكومة على الاتفاق".



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ "الجيش الإسرائيلي بدأ بتفكيك مواقع كبيرة في قطاع غزة، كما بدأ بتقليص القوات غير القتالية في غزة، وبدأ يعود إلى الخطوط التي اتُّفق عليها



من جهة أخرى، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنّ "حماس" بدأت بإعداد الأسرى للإفراج عنهم ونقلهم إلى أماكن تتوفر فيها رعاية طبية.