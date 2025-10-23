ألقت الداخلية السورية، أمس الأربعاء، القبض على ضابط متورط في انتهاكات بحق معتقلين في سجن صيدنايا، خلال حكم نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وقالت الداخلية السورية، في بيان: “نفذ فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دمشق عملية محكمة، بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد متواصل، أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء المجرم أكرم سلوم العبد الله، الذي تقلد عدة مناصب كان أبرزها منصب قائد الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع بين عامي 2014 و2015، إبّان حكم النظام البائد، والمتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين في سجن صيدنايا”.

وأضاف البيان: “أظهرت نتائج التحقيقات الأولية أن المجرم كان مسؤولًا مباشرًا عن تنفيذ عمليات تصفية المعتقلين داخل سجن صيدنايا العسكري خلال الفترة التي تولى فيها قيادة الشرطة العسكرية”.

وختم: “أُحيل المجرم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيدا لعرضه على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.