اعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان CTLP، في بيان، ان "في اطار الحملة التي اطلقتها لتسليم اقتراحي قانون التثبيت والتفرغ الى المعنيين، عقد اجتماع بين عضو لجنة التربية النيابية أسعد درغام ورئيسة الرابطة نسرين شاهين وأمينة الشؤون الادارية سوسن مناصفي في مكتبه في المجلس النيابي، تم خلاله مناقشة حيثيات ملف التعاقد وتشعباته وسبل الحل الجذري لهذه الازمة، والتحديات الواقعة ما بين انصاف الاساتذة واعادة هيكلة قطاع التعليم الرسمي".

ولفتت الى انه "بعد عرض للمعطيات وحيثيات قانوني التفرغ والتثبيت، وتأكيد رئيسة الرابطة حق المتعاقدين بالاستقرار الوظيفي، تسلم النائب درغام القانون وأكد انه مع الحل العادل للطرفين، المدرسة الرسمية والمتعاقدين ، ولاسيما القدامى، وانطلاقا من ذلك شدد على وضع آلية خاصة لضمانة استقرار من هم فوق السن وغير المجازين ، منها توفير وظائف ادارية لهم، واجراء مباراة مفتوحة لمن هم تحت السن مع شرط عدم الاستغناء عمن يوافقهم الحظ، وذلك عبر آليات عدة منها توفير وظائف ادارية لهم".و"عند تأكيد رئيسة الرابطة ضمانة حق أي متعاقد عبر قانون التفرغ في حال تعذر التثبيت" ، اكد النائب درغام انه "لن يعارض اي قانون ينصف المتعاقدين القدامى طالما لن يكون التثبيت بالمطلق من دون قيد او شرط".

وختمت الرابطة مشيرة الى انها "ستستمر بعقد اجتماعاتها مع المعنيين، اذ ان هذه المرحلة هي لجوجلة الافكار والتوصل الى المقاربة الافضل والاقرب للتطبيق بما يضمن حق المتعاقدين وموافقة معظم الكتل السياسية لنصل الى الهدف المنشود".

يذكر ان توفير الوظائف الادارية لمن يرفضون المبارة المفتوحة لاسباب عدة منها شرط السن وعدم حيازة اجازة جامعية، كان قد تم مناقشته مع النائب الدكتور حسن مراد ايضا كاحد الحلول لتذليل العقبات.