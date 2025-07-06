تداولت بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي خبراً عن اختطاف طفلة صغيرة في مدينة الهرمل، عقب انتهاء المسيرة العاشورائية، من قِبل رجلين ملثمين على متن دراجة نارية، قيل إنهما توجها بها نحو جبانة المدينة قبل أن تتمكن من الفرار.

وجاء في الخبر المتداول على المنصات: “في حادث مروع ومفاجئ، و بعد انتهاء المسيرة العاشورائية الضخمة التي شهدتها طرقات الهرمل اليوم ، أقدم رجلان ملثمان يستقلان دراجة نارية على اختطاف طفلة صغيرة ، إتجها بها نحو جبانة المدينة إلا أنها تمكنت من الإفلات و الهرب منهما . وقع الحادث بسرعة خاطفة، ولا تتوافر تفاصيل إضافية حول وجهة الخاطفين او جنسيتهم في الوقت الحالي. نناشد كل من لديه أي معلومات، مهما بدت بسيطة، بتقديمها فوراً لمساعدة الجهاة الأمنية المعنية في تحديد هوية الخاطفين. تتم مطاردة الخاطفين من قبل الاجهزة الامنية كافة”.

غير أن مصادر أمنية نفت لـ”النهار”، صحّة هذه الرواية، مؤكدة أن أي بلاغ رسمي أو موثّق عن حادث اختطاف لم يُسجّل حتى اللحظة، وأن ما يُشاع يدخل في إطار التهويل والمعلومات غير الدقيقة التي تؤدي إلى بث الذعر بين المواطنين.