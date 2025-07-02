تناقلت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي خبراً عن ضبط خليّة في بلدة شمسطار – غربي بعلبك، بمزاعم أنها تنتمي إلى تنظيم إرهابي وتضم سوريين. إلا أنّ مصادر أمنية نفت لـ"النهار " هذه الادعاءات، مؤكدة أن ما حصل هو اشتباه طبيعي لا أكثر.

وفي التفاصيل، مرّ عدد من السوريين خلال إقامة مجلس عاشورائي في بلدة كفردان المجاورة، ما أثار الريبة لدى الأهالي الذين بادروا إلى استفسارهم عن هويتهم وأوراقهم الثبوتية.

ولدى تفتيشهم تبيّن أنهم لا يحملون مستندات رسمية، تم تسليمهم إلى الأجهزة الأمنية المختصة للتحقق من هويتهم.

يُذكر أن العديد من بلديات المنطقة، كانت قد أصدرت بيانات تحثّ السوريين على عدم التجول خلال الفترات المسائية التي تُقام فيها المجالس العاشورائية، حرصاً على سلامتهم وتفادياً لأي توتر أو اشتباه.