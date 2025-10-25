نفت وزارة الصحة العراقية، أمس الجمعة، تسجيل 1600 إصابة بداء الكلب في محافظة الأنبار.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إنه "من الغريب أن تنشر أخبار كاذبة بطريقة سريعة جداً والتي لم تصدر من أي مصدر رسمي، وتتناقلها بعض منصات الإعلام وتروجها دون التأكد من صحتها".

وأضاف أن "وزارة الصحة كانت تعرض كل المستجدات على المواطنين بشأن أي مرض وبائي خصوصاً المعدية منها مثل الحمى النزفية وكوفيد وداء الكلب من خلال منصاتها الرسمية، لذا تنفي الوزارة خبر تسجيل 1600 إصابة بداء الكلب في محافظة الأنبار، وفي هذا العام لم يتم تسجيل سوى حالة واحدة في المحافظة".

وتابع، أن "نشر مثل هذه الأخبار يعتبر تهديد للأمن الصحي وبث للشائعات التي تؤثر على المجتمع بشكل سلبي، فضلاً عن التسبب بالضغط على الوزارة"، مؤكداً أنه "في حال تسجيل أي حالة تخص الأمراض المعدية سيتم تعميمها بشكل شفاف على جميع المنصات الإعلامية الرسمية الخاصة بالوزارة".

ودعا البدر المنصات الإعلامية والمواطنين إلى "عدم نشر مثل هكذا أخبار التي تثير الذرع لدى المواطنين دون التأكد من المصادر الرسمية الموثوقة في وزارة الصحة".