قالت صحيفة "فيغارو" الفرنسية، نقلا عن أشخاص مقربين من رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل سيباستيان ليكورنو، إنه لا يريد قيادة الحكومة مرة أخرى وسيجري "محادثات سياسية ختامية".

وكان ليكورنو أعلن يوم الاثنين في مؤتمر صحفي، استقالته من رئاسة الوزراء، بعدما شغل المنصب المذكور لأقل من شهر. وأشار لاحقا إلى أنه سينفذ تعليمات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسيجري مشاورات نهائية مع ممثلي مختلف القوى السياسية سعيا لتشكيل حكومة جديدة.

وأضافت الصحيفة: "قام ليكورنو بإبلاغ ماكرون بعدم رغبته في إعادة تعيينه رئيسا للوزراء. ووافق على قيادة "المفاوضات السياسية النهائية" التي اقترحها ماكرون، وسيطلعه على نتائجها يوم الأربعاء... ومع ذلك، وبغض النظر عن النتيجة، لن يواصل مهمته كرئيس للحكومة لاحقا".

وبعد استقالة ليكورنو، طالب حزب التجمع الوطني اليميني بحل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات جديدة. أما على اليسار، فيصر حزب "فرنسا المتمردة" على سحب الثقة من ماكرون نفسه. يبدو أن الاشتراكيين مستعدون للقبول بقيام ماكرون بتعيين سياسي من "اليسار" أو "الخضر" على رأس الحكومة الجديدة.

وأغرقت استقالة ليكورنو فرنسا في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ عقود. وكان رئيس الوزراء المستقيل نفسه قد أمضى أقصر فترة ولاية بين رؤساء الوزراء (27 يوما) في الجمهورية الفرنسية الخامسة.