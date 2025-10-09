المركزية - أشارت "لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية" في بيان، الى أنها عقدت اجتماعا مع وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، في حضور مستشارها الدكتور عدنان الأمين، "تم خلاله بحث ملف التفرغ والآليات العملية للإسراع في إنجازه".



وأفاد البيان بأن وزيرة التربية أبلغت اللجنة أنّ "كل الكليات قد استكملت ارسال اسماء المرشحين للتفرغ إلى رئاسة الجامعة وان الملف سيرسل إلى الوزارة خلال يومين حيث سيتم تدقيقه في الوزارة".

ولفت الى أن كرامي "أكدت أنّها سترفع ملفا بأعداد من استوفوا الشروط وفق تعميم رئاسة الجامعة الأخير، فور تسلّمه من الرئاسة إلى مجلس الوزراء لعرضه على أول جلسة والحصول على العدد القابل للتفرغ، وعندها يتم رفع الملف بالاسماء وفق العدد المسموح والمعايير التي يتم الاتفاق عليها، موضحا أن الوزيرة كرامي أشارت الى أنها "ستفعل ذلك في أقرب فرصة ممكنة".



أضاف: "بخصوص أجر الساعة ، تم التأكيد على طلب الرئيس رفع الأجر وان بت المسألة يحتاج إلى إقرار الموازنة اولًا".

تابع: "أُعلن خلال اللقاء أنّ الوزارة قدّمت مشروع قانون بما يسمح بأن يصبح التفرغ في الجامعة اللبنانية على أساس سنوي، بالتوازي مع إقرار الملف الحالي".



وختم البيان: "إنّ لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة تؤكد أنّها ستواصل متابعتها الحثيثة لملف التفرغ متسلحة بوعد رئيس الجمهورية وإعلان مجلس الجامعة في أكثر من مناسبة أن إقرار التفرغ هو المدخل الأساس لاستقرار الجامعة اللبنانية وأساتذتها ولضمان جودة التعليم العالي الوطني".

