يواصل حزب الله بالتناغم مع ايران انتقاد الورقة الاميركية، الهادفة لانهاء ذيول وتداعيات حرب «الاسناد« التي شنّها الحزب ضد اسرائيل، وتسببت بدمار وخراب بلدات وقرى جنوبية ومناطق واسعة،واعادة احتلال اسرائيلي لمواقع استراتيجية، بعدما تولى الرؤساء الثلاثة ادخال تعديلات عليها، تتلاءم مع المصلحة اللبنانية، ويعتبر موافقة الحكومة على البند الاول منها،حصر السلاح بيد الدولة وحدها، ومن ضمنه سلاح الحزب، بالخطيئة ويرفض تنفيذها على اساس مبدأ خطوة مقابل خطوة، لافتا الى ان الورقة الاميركية تخدم اسرائيل في النهاية.



ولكن بالرغم من انتقاد الحزب للورقة الاميركية ورفضه تسليم سلاحه للدولة، لم يقدم الحزب بديلا معقولا، للورقة الاميركية لاخراج لبنان من ازمة الحرب الاسرائيلية التي تسبب بها، وحاول التلهي بالعودة الى صيغة «الجيش والشعب والمقاومة»، التي عفا عليها الزمن وفشلت في حماية لبنان، والحقت بالحزب هزيمة ساحقة، وطرح الاستراتيجية الدفاعية بديلا لنزع سلاحه.



لم تعد تنفع مناورات الحزب والاعيبه وتهديداته لمنع الدولة من نزع سلاحه، بعد دورانه في دوامة تداعيات ومؤثرات خسارة حرب «الاسناد» وعجزه الفاضح عن الخروج من الضربة الكارثية التي لحقت به، بالرغم من كل الصراخ الذي يهدد ويتوعد به الحكومة، في حال استمرت بتنفيذ قرارها حتى النهاية، مع علمه ان مرحلة الاحتفاظ بسلاحه خارج سيطرة الدولة اصبحت من الماضي، والاهم انه حتى ولو استطاع تعطيل قرار الحكومة، او عرقلة تنفيذه لأي سبب كان، فهذا سيؤدي حتما الى وقف تنفيذ الورقة، وبالتالي ابقاء ازمة الاحتلال الاسرائيلي لمواقع جنوبية وعمليات القصف والاغتيالات والاعتداءات الاسرائيلية مستمرة على حالها ضد لبنان، بلا حسيب اورقيب.



ولذلك، تبقى الورقة الاميركية التي توليها الدولة كلها الاهتمام والمتابعة الحثيثة، الوسيلة الوحيدة لانهاء الاحتلال الاسرائيلي من الجنوب، وحل كل المشاكل المتأتية عنه، ولا سيما اعادة اعمار ما دمرته هذه الحرب، باعتبار ان الولايات المتحدة الاميركية، هي الدولة الوحيدة، التي بامكانها ممارسة نفوذها على اسرائيل لحثها على الالتزام بتنفيذ الورقة الاميركية، فيما تبدو بقية الخيارات والاقتراحات المطروحة ولاسيما من ايران وحزب الله، لحل الازمة وهمية وبعيدة عن الواقع في ظل سيطرة وتمدد اسرائيل على المنطقة بمعظمها وغياب اي بديل منافس ضدها.



لذلك، فان تسريع خطى تنفيذ الورقة الاميركية، يؤدي حتما الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي من الجنوب، وبعده يأتي دور باقي البنود فيها، ويطلق يد الدولة للمباشرة بعملية اعادة الاعمار الضرورية والمهمة، بينما التأخير بسبب نزع سلاح الحزب، او لأي سبب اخر، يؤدي حتما الى ابقاء الاحتلال الاسرائيلي جاثما على التلال التي احتلها، وعملية اعادة الاعمار وعودة السكان الى ارضهم، متعثرة، وهذا يصبّ في النهاية بمصلحة اسرائيل وكل من يريد الشرَّ بلبنان.

معروف الداعوق- "اللواء"