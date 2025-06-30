قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه وجه رسائل لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان مساء الأحد، خلال اتصال هاتفي.

وأضاف في منشور على منصة "إكس" أن رسائله خلال الاتصال تضمنت التأكيد على العودة إلى طاولة المفاوضات لمعالجة القضايا المتعلقة بالصواريخ الباليستية والبرنامج النووي، فضلا عن استئناف عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.

ويوم الجمعة، حذر ماكرون من أنّ "السيناريو الأسوأ" بعد الضربات التي شنّتها الولايات المتّحدة على البرنامج النووي الإيراني والتي اتّسمت بـ"فعالية حقيقية" يتمثّل بانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.