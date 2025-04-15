المركزية- انتخب مجلس نقابة موظفي شركتَي "ألفا" و"تاتش" في اجتماع عقده اليوم، مارك عون نقيباً جديداً.

وتوزّعت باقي المهام وفق الآتي: نبيل يوسف نائباً اللرئيس، مشلين بشراوي أمينة للسرّ، جهاد شعيب أميناً للصندوق، وديع الخوري نائباً لأمين السرّ، بشير ابو الحسن نائباً لأمين الصندوق.

وتطرق المجلس إلى الاجتماع المقرر غداً مع إدارة الشركتين، حيث ستكون تعويضات الضمان المستحقة بنداً رئيسياً، الى جانب الحصول على الأجوبة عن المستحقات غير المدفوعة.

وأمل ان "يكون الاجتماع على قدر طموح الجميع، مع التأكيد على الاستعداد للقيام بكافة الخطوات الضرورية ووفقاً للقانون والدستور لحماية الحقوق كامل"ة.

كما جرى التواصل مع وزارة الاتصالات لتحديد موعد مع وزير الاتصالات شارل الحاج في أقرب وقت ممكن.