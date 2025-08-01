رغم أن كثيرين يحرصون على غسل الخضار والفاكهة قبل تناولها، إلا أن الغالبية تتغافل عن غسلها بعد التقشير أيضًا، وهو ما قد يشكّل خطرًا صحيًا كبيرًا، بحسب ما تحذّر منه اختصاصيّة الفيروسات الفرنسية، أوسيان سوريل.

توضح سوريل أن الفواكه والخضروات قد تحتوي، بعد جنيها، على بقايا تربة، أو مبيدات، أو فضلات حيوانات أو حتى ميكروبات، لكن الخطورة الأكبر تكمن في الخطوة التالية: "عند تقشير أو تقطيع هذه الأغذية دون غسلها أولًا، ينتقل ما على القشرة مباشرة إلى اللبّ، عبر السكين".

وتقول الاختصاصيّة: "حتى ثمرة مثل الأفوكادو، رغم أننا لا نأكل قشرتها، يجب غسلها قبل التقطيع؛ لأن السكين يمرّ من السطح إلى الداخل، حاملًا معه أي تلوث”، وتستثنى فقط الفواكه التي تُقشَّر باليد مثل الموز، بشرط عدم استخدام أدوات.

وتحذّر سوريل من ميكروبات قد تبدو غير مؤذية، لكنها قد تؤدي إلى التسمم الغذائي، أو التهاب المعدة والأمعاء، أو أمراض أكثر خطورة مثل الليستيريا والتوكسوبلازما، لا سيما لدى الفئات الهشة مثل الأطفال، والحوامل، وكبار السن، والمصابين بنقص المناعة.

في الختام، تنصح سوريل بعدم التهاون: "الغسل الجيد قبل التقشير وبعده هو حاجز بسيط، لكنه فعّال ضد الكثير من المخاطر التي لا تُرى بالعين".