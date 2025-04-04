المركزية- انخفض مؤشر مدراء المشتریات للبنان BLOM PMI إلى أدنى مستوى له في خمسة أشھر في آذار 2025 بسبب تراجع مؤشرَي الإنتاج والطلبیات الجدیدة.

وتعلیقاً على نتائج المؤشر، قال الدكتور علي بلبل كبیر الاقتصادیین/مدیر الابحاث الاقتصادیة في بنك لبنان والمھجر للأعمال :سجّلَ مؤشر مدراء المشتریات أدنى مستوى في خمسة أشھر بواقع 47.6 نقطة في شھر آذار 2025، مع الإشارة إلى تغییر مسار الإقتصاد إلى "حالة عدم الاستقرار" في فترة وجیزة.

أضاف: فقد تركت التأثیرات الناتجة عن الاشتباكات على الساحل السوري وتجدد التصعید بین إسرائیل وحزب الله بالإضافة إلى التأخیرات في نزع سلاح الأخیر أثرا سلبیا على النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني. ومما زاد الطین بله أن الحكومة الجدیدة ظلت غارقة في التركیز على معضلة التعیینات وعلى "تقسیم الكعكة الاقتصادیة بدلا من تنمیتھا". وتمثلت بارقة الأمل الوحیدة في نتائج مؤشر مدراء المشتریات في أن توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شھرا المقبلة ظلت إیجابیة، وإن بمستوى أدنى.

وهنا أبرز نتائج المؤشر الرئيسية: "ربطت الشركات المشاركة في الدراسة انخفاض الطلبيّات الجديدة الواردة في نهاية الربع الأول من العام 2025 بضعف القوة الشرائية للعملاء وتردد المستهلكين في الإنفاق على السلع والخدمات غير الأساسية. وكان الانخفاض في الأعمال الجديدة الأسرع منذ خمسة أشهر. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن ذلك يُعزى إلى انخفاض الطلب السياحي. وانخفضت مبيعات العملاء الدوليين في آذار 2025، حيث واجهت التجارة الدولية تحديات تتعلق بظروف الشحن الصعبة، وارتفاع تكاليف التصدير، وانعدام الاستقرار الإقليمي.

وأثر انخفاض الأعمال الجديدة الواردة سلباً على النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في نهاية الربع الأول من العام 2025. وجاء انخفاض مؤشر الإنتاج بعد ارتفاعه في أول شهرين من العام 2025.

ودفع انخفاض مستوى الأعمال الجديدة الشركات المشاركة في الدراسة إلى تخفيض الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى منذ بداية العام وحتى تاريخه. ومع ذلك، كان معدل استنفاذ الأعمال غير المنجزة هامشياً بشكل عام. ودفع وجود قدرة إنتاجية غير مستغلة الشركات اللبنانية إلى تخفيض أعداد موظفيها. وكان معدل انخفاض أعداد الموظفين طفيفاً، حيث أشار 1% من الشركات المشاركة في الدراسة إلى تخفيض عدد الوظائف".

