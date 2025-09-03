المركزية- ارتفع مؤشر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI لشهر آب 2025 إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر، ولحظ تحسّناً في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني.

وتعليقاً على نتائج المؤشر، قالت كبيرة المحللين في بنك لبنان والمهجر للأعمال ميرا سعيد: ارتفع مؤشر مدراء المشتريات من 48.9 نقطة في تموز 2025 إلى 50.3 نقطة في آب 2025 مسجلاً قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة التي تمثل الخط الفاصل بين نمو والانكماش والتي كانت الأعلى في ستة أشهر. ويُعزى ارتفاع قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى ارتفاع المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبيات الجديدة ونمو الأنشطة الشرائية.

أضافت: يبدو أن ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي يُعزى كذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، وخصوصاً قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار وإنهاء عزلة لبنان في المنطقة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وارتفعت الأصول الأجنبية لدى مصرف لبنان بأكثر من 206 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من آب 2025 مدفوعة بعودة المغتربين لقضاء فصل الصيف في لبنان، ما ساعد في ضخ أموال جديدة إلى الاقتصاد. ورغم أن ذلك يدعو إلى التفاؤل، غير أن تعافي مؤشر مدراء المشتريات يمكن أن يكون مؤقتاً، حيث يتطلب النمو المستمر تنفيذ إصلاحات عميقة وتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.

وجاء في نتائج الاستبيان: "ارتفعت كمية الطلبيات الجديدة التي استلمتها شركات القطاع الخاص اللبناني خلال فترة المسح الأخيرة. ويمثل هذا الارتفاع المرة الأولى لنمو الطلبيات الجديدة خلال الأشهر الستة الماضية، ولكنه كان طفيفاً بوجه عام. وأشارت البيانات الرئيسية بأن هذا النمو يُعزى إلى الطلب من العملاء المحليين نظراً لانخفاض مبيعات الصادرات الجديدة. ورغم ذلك، كان تأثير تراجع الطلب في الأسواق الدولية متدنياً حيث كان معدل انكماش الصادرات الأدنى خلال سلسلة الانخفاض الحالية التي امتدت إلى ستة أشهر.

ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني مستوى إنتاجها في منتصف الربع الثالث من العام الحالي لمواكبة النمو في مستوى الطلب. وتماشياً مع نمو الطلبيّات الجديدة، كان نمو النشاط التجاري في آب 2025 الأول منذ شباط 2025".