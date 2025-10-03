المركزية- أظهرت نتائج مؤشر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI لشهر أيلول 2025 "ارتفاعاً في مؤشرَيّ الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل منذ تاريخ الدراسة".

وتعليقاً على نتائج المؤشر، قالت محللة البحوث المبتدئة في بنك لبنان والمهجر للأعمال جنى بو مطر: "ارتفع مؤشر مدراء المشتريات من 50.3 نقطة في آب 2025 إلى 51.5 نقطة في أيلول 2025، ما يمثل أكبر تحسُّن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ بدء الدراسة في أيار 2013. وأشارت الارتفاعات القياسية في مؤشريّ الإنتاج والطلبيات الجديدة إلى انتعاش واضح في الطلب، ولكن سلبية توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة ازدادت بدرجة طفيفة، ما يشير إلى المخاوف بخصوص الوضع الأمني في المستقبل. على رغم ذلك، بعثت الخطة البارزة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله برسالة قوية بخصوص سلطة الدولة والتي نتمنى أن تبقى جامدة، وستساعد في تعزيز الثقة وتحسين آفاق الاستثمار.

ولكن ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج مجدداً بأعلى معدل في أكثر من عامين، الأمر الذي يذكّر السلطات بأن تحويل حالة التعافي هذه إلى انتعاش طويل الأمد سيتوقف على تخفيف الضغوط على التضخمية للأسعار، والأهم من ذلك إحراز التقدم في البرامج الإصلاحية الموثوقة".

وهنا أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر أيلول: "أظهرت مؤشرات الطلبيّات الجديدة والإنتاج بوادر إيجابية خلال فترة المسح الأخيرة. ولم يكن النمو المستمر في المؤشرين الرئيسيين للنشاط الاقتصادي يمثل فقط تحسُّن على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي في 2025 حتى الآن، ولكن معدل النمو كان الأسرع في تاريخ الدراسة.

وأشارت البيانات الرئيسية إلى أن ارتفاع الطلبيات الجديدة في أيلول يُعزى إلى العملاء المحليين وذلك بسبب انخفاض طلبيات التصدير الجديدة. ورغم ذلك، كان معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة طفيفاً بوجه عام والأدنى خلال سلسلة الانكماش الحالية التي امتدت لسبعة أشهر.

وسعياً إلى استيعاب الارتفاع في المبيعات، رفعت شركات القطاع الخاص اللبناني كمية مشترياتها في نهاية الربع الثالث من العام 2025، وذلك بعد ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج في آب 2025 بأعلى معدّل منذ شهر شباط 2025. وعلى رغم ذلك، انخفض معدل نمو المبيعات خلال الشهر بوتيرة طفيفة".