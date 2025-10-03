المركزية - يستعد لبنان لاستضافة النسخة الثالثة من مؤتمر Telematics Lebanon 2025، الحدث التكنولوجي الوحيد المتخصص في مجال التليماتكس، وذلك يوم الخميس 20 تشرين الثاني 2025 من الساعة 10:00 صباحاً حتى 2:00 بعد الظهر في برج ماليا – عمارة شلهوب.

المؤتمر الذي تنظمه شركة Maliatec، سيجمع هذا العام نخبة من قادة الصناعة والمبتكرين في لبنان، بهدف رسم ملامح مستقبل التكنولوجيا والتنقّل وإنترنت الأشياء (IoT )، ودفع عجلة التطور الرقمي قدماً نحو بناء اقتصاد أكثر ذكاءً واستدامة.

وبرعاية شركاء استراتيجيين من أبرز الشركات العالمية في هذا القطاع، يشكّل الحدث محطة رئيسية لعرض أحدث الحلول والابتكارات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار السعي إلى “Moving Lebanon Forward” أي دفع لبنان إلى الأمام.