تستضيف الجامعة الأميركية في بيروت، مؤتمرا عن "استعادة الثقة المالية بلبنان: بناء النزاهة لمستقبل أفضل" ، التاسعة والنصف صباح غد الأربعاء، في قاعة محاضرات المعماري في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، وذلك استجابةً للتحديات المالية المتواصلة التي يواجهها لبنان.

وبحسب بيان لمكتب الاعلام في الجامعة ، فان المؤتمر هو من تنظيم مبادرة الممارسة والسياسات التجارية في الكلية، بالتعاون مع مرصد الحوكمة الرشيدة والمواطنة في الجامعة، وسيجمع بين الخبراء الماليين وصنّاع السياسات والأكاديميين من لبنان والمنطقة، ومنهم الخطيب الرئيسي في المؤتمر نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري.

واشار البيان الى ان المؤتمر، الذي يستمر لغاية الساعة الرابعة عصرا، يهدف إلى استكشاف المخاطر النُظُمية، والاتجاهات الناشئة، والحلول المبتكرة لاستعادة المساءلة والثقة المالية، وسيشتمل سلسلة من الكلمات الرئيسية وجلسات نقاش تركّز على تعزيز الحوكمة الرشيدة ورسم مسار نحو التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.