حذر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان اليوم الجمعة من احتمال قيام إيران بهجوم مفاجئ ضد إسرائيل، في ظل استمرار التوتر بين البلدين بعد الحرب التي اندلعت بينهما مؤخراً.

وقال ليبرمان في تدوينة على منصة إكس: "من يظن أن الحادثة مع إيران قد انتهت فهو مخطئ ومضلّل.. الإيرانيون يعملون بجدّ واجتهاد، يعزّزون دفاعاتهم وقدراتهم العسكرية يومياً، وقد استُؤنف العمل في المواقع النووية"، مشيراً إلى أن إعادة فرض العقوبات على طهران من قبل "دول رائدة" ليست أمراً عابراً.

وأضاف مخاطباً المواطنين: "احتفلوا بعيد العرش — الذي يبدأ الاثنين ويستمر أسبوعاً — واقضوا وقتاً ممتعاً مع عائلاتكم وأصدقائكم، ولكن كونوا حذرين وابقوا بالقرب من المناطق المحمية". وانتقد ليبرمان أداء الحكومة قائلاً: "لا يمكن الوثوق بهذه الحكومة إلى أن نصلح ما أفسدوه، لا يمكننا الاعتماد إلا على الجيش الإسرائيلي وعلى أنفسنا".

ولم يتضح ما إذا كان تحذير ليبرمان يستند إلى معلومات استخباراتية محددة أم إلى تقدير شخصي.

وفي سياق متصل، أشارت السجلات إلى أن إسرائيل شنت هجومًا على إيران استمر 12 يوماً في 13 حزيران واستُؤنف وقف إطلاق النار في 24 حزيران، وأدت المواجهات إلى سقوط مئات القتلى والجرحى لدى الطرفين. كما صدرت في الأسابيع الأخيرة تصريحات متشددة من مسؤولين إسرائيليين، بينها إشارة مدير عام وزارة الدفاع أمير برعام في 15 أيلول إلى أن "ستكون هناك جولات أخرى ضد إيران"، وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عشية رأس السنة العبرية (22 أيلول) بضرورة "تدمير محور شرّ إيران".