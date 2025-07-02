في خطوة لافتة لها دلالة إيجابية على الإقتصاد اللبناني وعلى تبادل حركة الشحن الجوي بين لبنان والخارج وبالعكس ،اعلنت شركة لوفتهازا الخطوط الجوية الالمانية عن بدء تسيير رحلات جوية مباشرة تعنى بحركة الشحن الجوي بين فرانكفورت وبيروت بمعدل رحلة واحدة اسبوعياَ بحيث اعلنت الشركة المذكورة عن وصول اول رحلة شحن الى لبنان يوم غد الخميس قادمة من فرانكفورت وتبلغ حمولة الطائرة الإجمالية ٢٣ طن.

وتعتبر هذه الرحلة مؤشرا" إيجابيا" ومهما" جدا" على صعيدالتبادل التجاري والإقتصادي بين لبنان وسائر الدول.

وقد اتى هذا القرار بعد دراسة معمقة وبناء" على التعاون والتبادل التجاري بين المانيا ولبنان منذ سنوات عديدة مما يعكس الجدوى الاقتصادية والتجارية الهامة على إنطلاق هذا الخط الجديد في حركة الشحن وعلى امل ان يثمر افاقا" وحوافز لما فيه خير البلدين ويعود الدور البناء للبنان في هذا القطاع.