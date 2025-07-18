المركزية- صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الأشغال العامة والنقل البيان الآتي: "رداً على ما تناقلته اليوم بعض الوسائل الإعلامية، أن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني قطع زيارته إلى طرابلس ، بعد تلقيه اتصالا مزعوما حول منشور تهديد للدروز في لبنان.

- أولاً: يهم المكتب الإعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل، ان ينفي نافيا قاطعا لهذه الإشاعات المتداولة وان لا صحة لها جملة وتفصيلا .

- ثانياً: أن الزيارة كانت ناجحة جدا وتمت وفقا لجدولها المقرر، لإطلاق المشاريع التطويرية في مرفأ طرابلس.

ونؤكد إيمان الوزير رسامني، بالدور الكبير الذي تلعبه هذه المدينة العريقة في تنمية الاقتصاد والتزامه بتنفيذ كل البرامج الانمائية الممكنة في شمال لبنان".

وكانت أشارت معلومات موقع "ليبانون فايلز" الى أنّ وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني قطع زيارته إلى طرابلس، وألغى مواعيده إثر تلقيه اتصالًا هاتفيًا حول منشور "تهديد" للدروز في لبنان.

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