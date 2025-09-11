كتب عوني الكعكي:

هذا السؤال يطرحه عدد كبير من الناس لأسباب عديدة وهي:

1- قطر تقود مفاوضات بين وفد إسرائيلي ووفد من «حماس».. فماذا يعني ضرب قطر؟

الجواب يعني أنّ إسرائيل لا تريد أية مفاوضات وبالتالي لا تريد أي سلام. كل ما تريده إسرائيل الاستسلام فقط.

2- العملية العسكرية التي قامت بها إسرائيل في قطر وضعت قطر في حرج شديد.. خصوصاً أنّ قطر تأوي أكبر قاعدة عسكرية أميركية، وهذا الخرق الأمني هو رسالة من إسرائيل تهدف الى خلق خرق بين أميركا وقطر.

3- العملية العسكرية فشلت وذلك لأنّ حركة حماس نجحت في كشف كمين الفخ الإسرائيلي واستطاعت خداع إسرائيل، مما أفشل محاولة اغتيال وفد التفاوض بعد شكوك قيادة وفد حماس في الإصرار على ضرورة حضور خالد مشعل وخليل الحيّة الى الاجتماع داخل ڤيلا خاصة وليس في برج الفندق كما جرت العادة. لذلك تمّ إرسال عناصر التأمين والحارس الشخصي مع أجهزة الجوالات الخاص بالقيادة. وكانت حماس تعتقد ان هناك عبوات ناسفة داخل الڤيلا وليس في أبراج الفندق.

وحين أُدخلت أجهزة «الجوال» وفور دخول الحارس الشخصي الذي يحمل الأجهزة تم قصف الطيران الحربي الڤيلا بـ15 صاروخاً وتدمير المبنى بالكامل. وكانت النتيجة نجاة الوفد القيادي لحركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحيّة وخالد مشعل من محاولة الاغتيال.

4- رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن قال: إنّ الجانب الأميركي أبلغنا موعد العدوان بعد وقوع الهجوم بعشر دقائق، لافتاً الى أن الهجوم الإسرائيلي كان عملية غادرة ولم يتم العلم بها إلاّ وقت حدوثه، وأنه استخدمت فيه «أسلحة لم تكشفها الرادارات».

5- قال أحد المسؤولين الأميركيين: يتساءل الناس لماذا لم تتدخل أميركا مباشرة لنجدة قطر، وقطر بلد حليف لأميركا؟

وهنا أقول (يضيف الأميركي):

ليس لأميركا حليف وحتى إسرائيل.. ما يهم أميركا مصالحها الشخصية.. قطر ليست حليفة بل دولة تابعة.

قطر تفهم أن أميركا إذا غضبت منها فبإمكانها إزالتها، لذا فهي بحاجة لأميركا.. أما أميركا فليست بحاجة لها.

تعلموا الدروس: إذا عاملتك أميركا جيداً، فإنها تستخدمك كأداة فقط. حتى ألمانيا ليست حليفة.

والدليل أن أميركا فاوضت الحوثيين واتفقت معهم على أن لا تُضرب سفن أميركا، وتركت إسرائيل وحيدة.

الخلاصة: أميركا ليست حليفاً لأحد.

6- إنّ من يعرف تاريخ إسرائيل في الاعتداءات، على من يقف في طريقها، يعرف أنّ هذه العملية على قطر ليست الأولى من نوعها أو الوحيدة، ففي حرب 5 حزيران عام 1967، قامت إسرائيل بعدوان كبير على الدول العربية، واحتلت سيناء في مصر، وهضبة الجولان في سوريا، واحتلت الضفة الغربية والقدس. وفي تلك الحرب كانت أميركا قد وضعت سفينة تجسّس اسمها «ليبرتي» على شاطئ فلسطين لتراقب تقدّم القوات الإسرائيلية. في ذلك الوقت قامت الطائرات الإسرائيلية بإغراق السفينة ومن عليها. هذا يعني أن مصلحة إسرائيل هي فوق كل اعتبار...

أخيراً، كلمة تهنئة بسلامة الشعب القطري وأمير قطر والعائلة المالكة القطرية، خصوصاً أنّ قطر قدّمت وتقدّم الكثير لمساعدة لبنان.. وأخيراً لفتني وقوفها جانب دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن اللبنانية.

وتحية أيضاً الى سعادة السفير الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني الذي يلعب دوراً فعّالاً في مساندة لبنان.

وأختم بالقول بكلمة تختصر كل شيء، وهي أن إسرائيل لا تريد السلام... وكل الكلام عن السلام هو كذب بكذب.