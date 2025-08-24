ذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مسؤولين مطلعين أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعكف على خطط لنشر قوات عسكرية في شيكاغو، في إطار سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقضاء على الجريمة والتشرد والهجرة غير الشرعية.



وأضافت الصحيفة أن خطة وزارة الدفاع، التي يجري العمل عليها منذ أسابيع، تتضمن عدة خيارات منها تعبئة ما لا يقل عن بضعة آلاف من أفراد الحرس الوطني اعتبارا من أيلول.





وقال ترامب: "شيكاغو في حالة فوضى.. وسنقوم بتصحيح هذا الوضع على الأرجح قريبا"، ووجه انتقادات حادة لرئيس بلدية المدينة فيما واصل الهجوم على المدن التي يديرها سياسيون من الحزب الديمقراطي.



وذكر البنتاغون في بيان في وقت متأخر من السبت: "لن نخوض في تكهنات بشأن عمليات أخرى، الوزارة جهة تخطيط وتعمل باستمرار مع شركاء من الوكالات الأخرى على خطط لحماية الأصول الاتحادية والأفراد".



وردا على طلب للتعليق، اكتفى البيت الأبيض بالإشارة إلى البيان الصادر عن ترامب يوم الجمعة، والذي أعلن فيه أن شيكاغو في حالة فوضى.



وقال الديمقراطي جيه.بي بريتركز حاكم ولاية إيلينوي، التي تضم مدينة شيكاغو، في بيان إن الولاية لم تتلق أي تواصل من الحكومة الاتحادية بشأن ما إذا كانت بحاجة إلى مساعدة.



وأوضح أنه لا توجد أي حالة طوارئ تستدعي نشر الحرس الوطني أو قوات عسكرية أخرى، مضيفا: "يحاول دونالد ترامب اختلاق أزمة وتسييس الأميركيين الذين يخدمون بالزي العسكري ويواصل إساءة استخدام سلطته لصرف الأنظار عن المعاناة التي يتسبب بها للأسر العاملة".