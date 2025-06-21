للمرة الثانية، أجلت الولايات المتحدة الأميركية، مساء الجمعة، مزيداً من موظفيها من سفارتها في العاصمة العراقية بغداد.

للمرة الثانية

فقد أفادت مصادر "العربية/الحدث" بأن عملية إجلاء جديدة للسفارة الأميركية في بغداد تمت مساء الجمعة، وشملت عددا من الموظفين.

كما أضافت أن 4 طائرات أجلت نحو 80% من الموظفين غير الأساسيين في السفارة الأميركية في بغداد.

بدوره، أكد مراسل "العربية/الحدث" أن جماعات عراقية كانت هددت المصالح الأميركية في حال شاركت واشنطن بضربة على إيران.

وأضاف أن عملية الإجلاء الأميركية هي الثانية من نوعها منذ بدء المواجهة بين إيران وإسرائيل، لافتاً إلى أنها قد تكون نتيجة للتهديد.

تهديد باستهداف مصالح أميركا وجنودها ودبلوماسييها

يشار إلى أن زعيم حركة النجباء أكرم الكعبي، كان هدد باستهداف مصالح أميركا وجنودها ودبلوماسييها في المنطقة في حال "لمست شعرة من المرشد الإيراني"، وذلك رداً على توعد إسرائيل المرشد الإيراني بدفع الثمن غالياً، وتهديد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن المرشد الإيراني "لا يجب أن يبقى حياً".

كما لوح الكعبي أيضاً في منشور على "إكس" باستهداف كل من يحمل الجنسية الأميركية سواء في العراق أو المنطقة، وفق زعمه.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أكد يوم الاثنين، تضامن بلاده مع إيران، داعياً لوقف "العدوان" الإسرائيلي ومنع اتساع نطاق الحرب.

كما شدد السوداني خلال استقباله عدداً من رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الآسيوية والأميركيتين العاملة في العراق، وسفيري أستراليا وتركيا، على رفض أي خرق للسيادة العراقية، وهو ما تجسد بتقديم شكوى رسمية للهيئات الدولية والأممية.