التقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الجمعة، في العاصمة الأميركية واشنطن، نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، في اجتماع أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي اللقاء في ظرف حساس أعقب الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى سكنياً في العاصمة القطرية الدوحة، ما أثار إدانات عربية ودولية واسعة.

وخلال الاجتماع، أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن أن بلاده "ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي السافر"، معرباً عن "تقدير قطر لشراكتها الوثيقة مع الولايات المتحدة ودعمها لسيادة قطر ومساعيها لتحقيق السلام في المنطقة"، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية.

من جانبه، أعرب نائب الرئيس الأميركي عن "تضامنه مع قطر"، مشدداً على أن "الحلول الدبلوماسية كفيلة بمعالجة القضايا العالقة في المنطقة"، مثمّناً "الجهود الحثيثة التي تبذلها قطر في الوساطة ودورها الفاعل في إحلال السلام".

كما شدد فانس على أن "قطر حليف استراتيجي موثوق للولايات المتحدة الأميركية".