كشف مصدر مطّلع لموقع "تلفزيون سوريا" عن لقاء قريب سيجمع المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم بارّاك، والرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي.

وقال المصدر إن لقاءً تمهيدياً سيجمع بارّاك وعبدي قبل اللقاء مع الرئيس الشرع، وذلك خلال الأيام المقبلة من دون أن يحدَّد موقع اللقاء.

وسيركّز اللقاء الثلاثي على تطبيق اتفاق 10 آذار بين الرئيس السوري وقائد "قسد"، والذي نصّ على اندماج قسد ومؤسساتها ضمن إدارة الدولة السورية.

وفق المصدر، فإن بعض بنود الاتفاق قد تشهد تعديلات بناءً على طلب "قسد"، وبالتوافق مع واشنطن، في ما يتعلّق بفترة التطبيق المحددة بنهاية العام الحالي، وإجراء تعديلات متعلّقة بمطالب الأكراد السوريين.

وأكد المصدر أن فرنسا سوف تنضم إلى جانب الولايات المتحدة في رعاية تطبيق بنود الاتفاق بين "قسد" والحكومة السورية، ومنع حدوث أي تصعيد ميداني.

وإلى جانب اتفاق آذار، من المزمع أن يناقش المبعوث الأميركي ملفات التعاون بين "التحالف الدولي" والحكومة السورية و"قسد" في إطار مكافحة تنظيم "داعش" في سوريا.

وفي وقت سابق، أثارت تقارير عن لقاء بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، ومسؤولين إسرائيليين، تفاعلاً واسعاً بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووسط المزاعم والتكهنات هذه، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر في وزارة الإعلام أنه "لا صحة لما يتم تداوله بشأن انعقاد أي جلسات أو اجتماعات بين السيد الرئيس أحمد الشرع ومسؤولين إسرائيليين".

ولم يقدم المصدر أو وكالة الأنباء الرسمية تفاصيل إضافية للتقارير المتداولة أو الجهة التي قامت بنشرها.

وكان الشرع قد زار الإمارات، الإثنين، حيث كان في استقباله وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وذلك في ثاني زيارة يقوم بها الشرع إلى أبوظبي، التي سبق له أن زارها في 13 إبريل/نيسان الماضي، والتقى حينها رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

يُذكر أن هذه ليست المرّة الأولى التي تقوم فيها السلطات السورية بنفي مزاعم وشائعات يتم تداولها، إذ سبق لها أن نفت، نهاية يونيو/حزيران الماضي، تعرّض الشرع لمحاولة اغتيال، إذ نقلت "سانا" عن لسان مصدر في وزارة الإعلام قوله حينها: "لا صحة لما تم تداوله من قبل عدة وسائل إعلامية عن إحباط الجيش العربي السوري والمخابرات التركية محاولة لاغتيال السيد الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته لدرعا".

توازياً، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنّ الاتفاق الجاري بلورته بين إسرائيل وسوريا والولايات المتحدة قد يمهّد الطريق لتطبيع سعودي، بشرط إشراك السلطة الفلسطينية في غزة وإقصاء "حماس".