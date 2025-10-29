المركزية- أقام مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل، لقاء حوار مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وهو أيضاً عضو مؤسس في مجلس إدارة الاتحاد، وكان بحث في المشاريع والمواضيع الراهنة في وزارته.

وشدد المجتمعون وأبدوا جهوزيتهم للدعم والمشاركة في المشروع المطروح حول الشراكة مع القطاعين العام والخاص، public–private partnership PPP وعبر الـ BOT - نظام البناء والتحويل والتشغيل - BUILD OPERATE TRANSFER لإعادة هيكلة وتشغيل مطار رينيه معوّض - القليعات في أسرع وقت ممكن، قائلين: إن «لبنان بلد سياحي بإمتياز، ومن البديهي أن يكون لنا مطارات عدة لإستقطاب السياح ومضاعفة الحركة السياحية والتجارية والتي أصبحت ركناً أساسياً في إقتصادنا».

من جهة أخرى، طالب المجتمعون الوزير رسامني بتحضير دؤوب موسم الشتاء والطرقات، لمنع لبنان من الغرق في أول شتوة بالمياه والمجاري المسدودة.

كما هنأ المجتمعون الوزير رسامني بكل التحضيرات التي قام بها بتنظيم موسم صيف 2025 وخصوصاً التغييرات في جهاز أمن المطار وطريق المطار، والعمل سوياً للتحضير لموسم نهاية العام الذي يلعب دوراً مهماً في إعادة الإنماء والإستثمارات في البلاد.

وختاماً، طلب أعضاء الاتحاد من الوزير متابعة مشروعه لـ "تنظيم الحدود البرية والجوية والبحرية، والتي هي أولوية قصوى لإعادة الثقة والبناء، والعيش المستقر للبنان واللبنانيين"، كذلك طلبوا "التركيز وإعادة هيكلة الجمارك للحدّ من التهريب وفرض هيبة الدولة على كل مؤسساتها والحدود والمرافئ"