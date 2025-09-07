قالت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) اليوم الأحد إن من المقرر أن يلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني هذا الأسبوع، إذ يواصل الجانبان محادثات بوساطة الولايات المتحدة لتهدئة الصراع في جنوب سوريا.

وكانت هيئة البث ذكرت أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس هو من سيلتقي الشيباني قبل أن تعود وتؤكد أن ديرمر من سيلتقيه.

والتقى الوزيران سابقاً لبحث أسس اتفاقية أمنية بين إسرائيل وسوريا، ويُشرف على ترتيب هذه الاجتماعات المبعوث الأميركي توم باراك، الذي رافقهما في زيارات سابقة.

وقبل نحو أسبوعين، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن بلاده تجري "محادثات متقدمة" مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني.

وأكد خلال لقاء مع شخصيات إعلامية من العالم العربي رغبته في إعادة تثبيت وقف إطلاق النار، ووضع "ترتيبات أمنية" تحافظ على سيادة سوريا وتفتح المجال لاتخاذ خطوات ثقة قد تقود إلى السلام مستقبلًا.

وأوضح الشرع أنه لا يرى إمكانية حالية لإبرام اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل، لكنه أضاف أنه إذا كان هذا الاتفاق يخدم مصالح سوريا وشعبها، فلن يتردد في اتخاذ هذه الخطوة.

وتأتي اللقاءات السورية- الإسرائيلية غير المسبوقة في أعقاب أعمال عنف اندلعت في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في 13 تمّوز/ يوليو وأسفرت عن مقتل أكثر من 1600 شخص، الجزء الأكبر منهم دروز، وفق آخر حصيلة نشرها "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

وبدأت أعمال العنف في السويداء باشتباكات بين مسلحين محليين وآخرين من البدو، ثم تطورت إلى مواجهات دامية بعدما تدخلت فيها القوات الحكومية.

ويومها شنّت إسرائيل ضربات قرب القصر الرئاسي وعلى مقر هيئة الأركان العامة في دمشق.