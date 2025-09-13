أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقاء إيجابياً ورائعاً مع رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في نيويورك، وفق شبكة "NewsNation".



وأشارت الشبكة، نقلاً عن مصدر مطلع، أن الاجتماع بين ترامب وآل ثاني استمر لساعتين وناقش عدة ملفات، كما لفتت أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف كان موجوداً، مشيرة الى أنّ الفرقاء توصلوا لنتائج إيجابية وناقشوا الخطوات المستقبلية.



جاء هذا بعدما أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، شدد في لقاء جمعه، مع مسؤولين أميركيين، على أن بلاده ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف قيادات في حركة "حماس" في الدوحة.